T.C.

KAYSERİ

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/403 Esas

09.10.2025



İLAN

Davacı ÖMER BARIŞ KÜLEKÇİER, LEMAN KÜLEKÇİER ve KÜRŞAT KÜLEKÇİER ile Davalılar ÖMER İLALAN ve diğerleri arasında Mahkememiz 2024/403 Esas sayılı dosyası kapsamında görülmekte olan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesi 2964 ada 5 parsel de kayıtlı B, C ve D bloklarda bulunan bağımsız bölüm sayılı taşınmazların tapu iptal ve tescili davası nedeniyle; 24/10/2024 tarihli tensip zaptı ile dava dilekçesinin davalı Mustafa oğlu 1982 Nevşehir doğumlu Ömer İLALAN'a tebliğine karar verildiği, tüm arama ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığı,adres araştırmalarında davalıya tebligat yapılamadığı, ayrıca kayıtlı tüm adreslerine çıkarılan tebligatların tebliğ edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.