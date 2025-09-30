T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/332 Esas

KARAR NO : 2025/480

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2025 tarihli ilamı ile 6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince 500 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Reca oğlu, 01/01/1995 Halep doğumlu, ELEMİR ABDULLAH KEFARNAVİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

Kararın ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememize ya da Mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Mahkemesine sunacakları dilekçe ya da tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu veya hükümlü olanlar yönünden ise; " tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek" 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilgili Ceza Dairesine başvurabileceği, süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.