T.C. KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1665 Esas 22/12/2023

Konu : İLAN

Davacı , HÜSEYİN ÇEKİÇ ileDavalılar , AFİFE MERİÇ, ALİ HASDEMİR, ATİLLA HASDEMİR, DİNÇER TEKÖZGEN, DUYGU MÖHÜR, ELMAS POSLUOĞLU, EREN ERCAN, ERHAN HASDEMİR, ESEN HASDEMİR, ESMA HASDEMİR, GENCER TEKÖZGEN, GÜLAY TEKÖZGEN GÜRVARDAR, HİKMET TEKÖZGEN,SOLMAZ ÖZTÜRK, TAMER TEKÖZGEN, TUNCER TEKÖZGEN, TÜRKAN HASDEMİR, YILMAZ HASDEMİR, ZÜLAL HASDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında; dosyanının davalılarından olan22051019268 T.C. Kimlik Numaralı TUNCER TEKÖZGEN'in tüm adreslerine yapılan tebligatların olumsuz dönmesi ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle, Mahkememizin yukarıda numarası yazılı bulunan dosyasında 27/02/2024 tarih saat 09:10'de duruşma günü verilmiş olup;"Tebliğden itibaren HMK'nun 129 md.göre 2 haftalık süre içinde ilk itirazlar ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu belirterek bildirmeniz ve eklemeniz,getirilecek belgeler için bilgileri sunmanız, cevap dilekçesi verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız,cevap süresi içinde Mahkemeye başvurmanız koşuluyla 2 haftalık ek süre verilebileceği ve dava konusu taşınmaz üzerinde muhtesat iddianız var ise 30 gün içerisinde ilgili mahkemede dava açıp dosya numarasını bildirmenizilanen tebliğ ve ihtar olunur." tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.