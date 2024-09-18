T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/272

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Elmayakası Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 125

PARSEL NO : 12

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 4963,57m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ASIM BODUR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/272 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/09/2024