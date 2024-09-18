T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/272
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Elmayakası Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 12
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 4963,57m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ASIM BODUR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/272 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/09/2024