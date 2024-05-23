T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/143 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MEKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ
MEVKİİ : KİLLİK
PAFTA NO :
ADA NO : 166
PARSEL NO : 99
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 9,066,55
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN KARAALİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/143 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/05/2024