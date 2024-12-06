T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/435 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Cebeci köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 166

PARSEL NO : 8

VASFI : tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 150,71 m² irtifak alanı, 5,03 m² direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN KARABIYIKOĞLU-42403574436

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/435 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024