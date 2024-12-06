T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/435 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Cebeci köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 166
PARSEL NO : 8
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 150,71 m² irtifak alanı, 5,03 m² direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN KARABIYIKOĞLU-42403574436
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/435 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024