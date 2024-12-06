T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/433 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Cebeci köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 166

PARSEL NO : 2

VASFI : tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 785,52 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HİKMET ÇIVKINOĞLU-42565569080

2- MAHMUT ÇIVKINOĞLU-42562569144

3- MURAT ÇIVKINOĞLU-42568568936

4- TAHİR ÇIVKINOĞLU-42559569218

5- TEKİN ÇIVKINOĞLU-42553569436

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/433 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024