T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/433 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Cebeci köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 166
PARSEL NO : 2
VASFI : tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 785,52 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HİKMET ÇIVKINOĞLU-42565569080
2- MAHMUT ÇIVKINOĞLU-42562569144
3- MURAT ÇIVKINOĞLU-42568568936
4- TAHİR ÇIVKINOĞLU-42559569218
5- TEKİN ÇIVKINOĞLU-42553569436
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/433 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024