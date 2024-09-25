T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/294 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Eceoğlu köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 107
PARSEL NO : 7
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 736,14m2'lik irtifak alanı ve 11,73m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN KOSLU T.C 49696331494
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/294 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024