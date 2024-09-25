T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/306 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü
MEVKİİ : Köle Deresi
PAFTA NO :
ADA NO : 117
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.190,82 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :İKRAM BÖREKCİ-20549303028
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024