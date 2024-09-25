T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/306 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü

MEVKİİ : Köle Deresi

PAFTA NO :

ADA NO : 117

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.190,82 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :İKRAM BÖREKCİ-20549303028

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024