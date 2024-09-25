T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/322 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Geyikli Köyü
ADA NO : 132
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 749,85 m² irtifak ve 21,53 m² direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- HAMDİ KADIOĞLU-50344309536 -
2- KAZIM KADIOĞLU-15875458788 -
3- MELAHAT HEKİMOĞLU-26279111582 -
4- MUSTAFA KADIOĞLU-18671365670 -
5- SAADET KADIOĞLU-15872458842 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/322 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2024