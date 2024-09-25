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        T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 00:00
        T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2024/323 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Yaka köyü
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO : 217
        PARSEL NO : 4
        VASFI : Arsa
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5,72m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ATIF KİBAROĞLU-19163349208 -
        2- AZİZ REÇBEROĞLU-19538336772 -
        3- HAKİME KİBAROĞLU-19166349144
        4- NAZAN KARANFİL-19568335752 -
        5- NİMET REÇBEROĞLU-19577335460 -
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/323 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02093447
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