T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/323 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Yaka köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 217
PARSEL NO : 4
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 5,72m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ATIF KİBAROĞLU-19163349208 -
2- AZİZ REÇBEROĞLU-19538336772 -
3- HAKİME KİBAROĞLU-19166349144
4- NAZAN KARANFİL-19568335752 -
5- NİMET REÇBEROĞLU-19577335460 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/323 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024