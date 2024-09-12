T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/263 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi
MEVKİİ : Deliceli mevkii, Kayı köyü
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 30
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 310,33m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SİNAN AKBAŞ-T.C 21650266592
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/263 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/09/2024