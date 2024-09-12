T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/270 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi Alpı Köyü
MEVKİİ : Ahlatlardibi
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 88
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 200,28 m2 irtifak alanı 15,22 m2 direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KURT-42655565930
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/270 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2024