T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/255 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday ilçesi, Karaağaç köyü
MEVKİİ : Çal
PAFTA NO :
ADA NO : 107
PARSEL NO : 86
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.419,35m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Koç T.C 13994514736
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Malikin 1/3 hissesi vardır. Hissesine düşen miktar 546,96-TL
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/255 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2024