T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/255 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday ilçesi, Karaağaç köyü

MEVKİİ : Çal

PAFTA NO :

ADA NO : 107

PARSEL NO : 86

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.419,35m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Koç T.C 13994514736

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Malikin 1/3 hissesi vardır. Hissesine düşen miktar 546,96-TL

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/255 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2024