T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/792 Esas



DAVACI : KAŞ ORMAN İŞLT. MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : SONGÜL YÜKSEL -31388524734



Davacı tarafından aleyhinize açılan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davasının yapılan yargılamasında dava dilekçesi ilanen Songül Yüksel'e tebliğ edilerek ön inceleme duruşma günü tayin edilmiştir.

Duruşma Günü: 14/11/2024 günü saat: 09.15'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.