T.C. KARŞIYAKA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KARŞIYAKA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2022/638 Esas

KARAR NO : 2023/670 Karar



Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki eşya Hakkında Hırsızlık, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 20/09/2023 tarih 2022/638 Esas 2023/670 Karar sayılı kararı ile 5237 S.Y. 142/1.a.e, 62/1,53/1-2-3 maddeleri uyarınca 2 YIL6 AY HAPİS Hapis cezası ile cezalandırılan FIRAT FURKAN ŞAFAK, NEDİM VE Kerime oğlu, 17/01/1988 doğumlu, İzmir Çiğli, Büyükçiğli nüfusuna kayıtlı, Ataşehir Mah.8020/2 Sk. Kapı No:5 Daire:1 Çiğli/İzmir adresinde oturur. Tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli karar ve katılan Kurumun istinaf dilekçesi ve diğer sanık Kürşad Esen'in istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Bu hüküm fıkrasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde Mahkememize veya bulunan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylatılması suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde kararın kesinleştirileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03/10/2024