T.C.

KARŞIYAKA

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31123752-2023/355-Ceza Dava Dosyası

Konu :

14.11.2025



İ L A N



BALIKESİR /MANYAS nüfusuna kayıtlı,Selahattin ve Nazlı dan olma, 06/06/1982 Balıkesir doğumlu SALİH HIZLI hakkında Karşılıksız yararlanma eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda, Beraat Kararı verilmiş olup, Kararın ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi,

Sanığın bilinen en son adresi olan Cumhuriyet Mah. 6694 sokak No:20/10 Karşıyaka adresine çıkarılan tebliğ evraklarının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ve Katılan vekilinin istinaf dilekçesinin ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayacak 2 haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.14/11/2025