T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Giriş: 26.12.2023 - 00:00
İLAN
T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2020/211 Esas
MÜTEVEFFA : 42736499970 MUSTAFA BİLENÇ
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
TMK 594 gereğince yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müteveffa Mustafa BİLENÇ'in mirasçılarının, mirasçı olduklarını Mahkememize bildirmeleri üzere iş bu ilan ilanen tebliğ olunur.