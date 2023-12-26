İLAN

T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/211 Esas

MÜTEVEFFA : 42736499970 MUSTAFA BİLENÇ

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

TMK 594 gereğince yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müteveffa Mustafa BİLENÇ'in mirasçılarının, mirasçı olduklarını Mahkememize bildirmeleri üzere iş bu ilan ilanen tebliğ olunur.