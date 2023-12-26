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        T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        İLAN
        T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2020/211 Esas
        MÜTEVEFFA : 42736499970 MUSTAFA BİLENÇ
        Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
        TMK 594 gereğince yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müteveffa Mustafa BİLENÇ'in mirasçılarının, mirasçı olduklarını Mahkememize bildirmeleri üzere iş bu ilan ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957234
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