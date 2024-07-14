T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/69 Esas

DAVALI : MELTEM BABAYİĞİT



Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Meltem Babayiğit ile taşınmazların diğer malikleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davalı Meltem Babayiğit adına tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememiz ara kararı uyarınca dava dilekçesinin ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Kars ili Merkez İlçesi Cumhuriyet Köyü 114 ada 345 parsel ve 114 ada 346 parsel sayılı taşınmazların tamamı için, kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu taşınmazların toplam kamulaştırma bedelinin715.12,16 TL olacağı şeklinde bildirilmiştir.

Duruşma Günü: 07/11/2024 günü saat: 09:50'de, Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve daha sonra tarafınıza bildirilecek duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu HMK'nın 122., 126., 127. maddeleri uyarınca tarafınıza ihtar olunur. Ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024