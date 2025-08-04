T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/160

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/10/2025günü saat: 09.00 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2025/160 Karaman İli Ayrancı İlçesi Kavuklar Köyü 0 996 Bünyamin Çalık, Nurdoğan Çalık, 176,07 m2 İrtifak Tarla 2025/161 Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu Köyü 0 1744 Mustafa Kılınçvur 18,00 m2Mülkiyet, 1686,52 m2 İrtifak Tarla 2025/162 Karaman İli Ayrancı İlçesi Karaağaç Köyü 120 12 Cennet Orman, Dilek Ilgar, Durmuş Karapınarlı, Elif Karapınarlı, Emine Savci, Fahrettin Karapınarlı, Mustafa Karapınarlı, Naci Karapınarlı, Özcan Karapınarlı, Zekiye Karapınarlı, 10,41 m2Mülkiyet, 1890,04 m2 İrtifak Tarla 2025/163 Karaman İli Ayrancı İlçesi Saray Köyü 164 1 Ahmet Gedikci, Ali Kemal Sirkeci, Azime Tekin, Canan Başlamış, Cemal Gedikci, Duygu Başlamış, Elif Peker, Fadime Parlar, Fatma Başlamış, Gülbahar Karakuyu, Havva Çataldaş, Hidayet Başlamış, Kiraz Bedir, Mehmet Ulaş Başlamış, Melek Ayhan, Müslime Aydınlı, Rukiye Samur, Rukiye Uyanık, Sevgi Büyük Kara, Zeliha Demirbağ, 21,16 m2Mülkiyet, 910,80 m2 İrtifak Tarla 2025/164 Karaman İli Ayrancı İlçesi Saray Köyü 131 7 Adalet Karatay, Alparslan Saray, Bahaddin Saray, Bayram Saray, Beşir Saray, Beyza Mete Deniz, Çiğdem Çatal, Duran Saray, Ebru Kartal, Ese Mete, Fadimeana Uygur, Fatma Küçüktürk, Ferdane Uyar, Firdevs Saray, Gökhan Saray, Hacer Betül Arslan, Halil İbrahim Dümen, Hatice Çınar, Hatice Saçlı, Hidayet Saray, İbrahim Saray, İbrahim Tahsin Mete, İshak Saray, İsmail Mete, İsmail Saray, Keziban Mete, Mustafa Mete, Nihat Uyar, Nihayet Kara, Nilgün Bozoğlu, Nuri Güven, Raziye Mete, Reşat Saray, Safiye Ekin, Selçuk Saray, Servet Güven, Ugur Saray, Yahya Saray, Yahya Kemal Saray, Yusuf Saray, Yüksel Saray, Zaferen Çetinkaya, 377,32m2 İrtifak Tarla

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortalığı Karaman şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.