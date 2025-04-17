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T.C.

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2025/116 Esas

28/03/2025

İLANEN TEBLİĞ



Davalı MINH QUANG AGRICULTURAL PROCESSING COMPANY LIMITED Vietnam'da Faaliyet gösteren bir şirket,

Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan açılan alacak davasının açık yargılaması sırasında davalı MINH QUANG AGRICULTURAL PROCESSING COMPANY LIMITED'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününü ilanen tebliğine karar verildiği, dava ile ilgili varsa ilk itirazlarınız ile birlikte cevap dilekçenizi tebligatı aldığınız tarihten 2 haftalık süre içerisinde ibraz etmeniz gerektiği, 02/07/2025 günü saat 09:40'da ön inceleme duruşması yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve dosyanın karar çıkabileceği davalı MINH QUANG AGRICULTURAL PROCESSING COMPANY LIMITED'e İlandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.