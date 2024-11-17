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        T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.11.2024 - 00:00
        T.C.
        KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/586
        TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 16/12/2024günü saat: 11:40 'dir.
        DOSYANO
        MAH/KÖY VE MEVKİİ
        ADA
        PARSEL NO
        DAVALILAR- ADI SOYADI
        KAMULAŞTIRILAN ALAN
        CİNSİ
        2024/586
        Karaman ili merkez Başkışla Köyü
        198
        177
        MERDAN GÜR
        10,83 m2 mülkiyet, 260,98 m2 İrtifak
        TARLA
        tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ( TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,
        3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
        4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
        5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122823
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