Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2024/596 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/596 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Canbalı Mahallesi,562 Ada ,29 parsel numarada, 3.951,90 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın, A Blok ,2.Normal Katında bulunan,1/24 Arsa Paylı, 10 nolu ,Mesken nitelikli bağımsız bölüm.Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaza ilişkin bilgilerin ''...Taşınmaza ulaşım, Canbalı Cami?den güneybatı yönde yaklaşık 300 m ilerlenerek düzgün olmayan geometrik yapıdaki 562 Ada, 29 nolu parsele düz arazide ulaşılır. Parsel üzerinde bir zemin 2 normal katlı betonarme tarzda inşaa edilmiş A ve B blok ile iki katlı villalar bulunmaktadır.Etrafında park,benzin istasyonları bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 40.2022,28.3502 coğrafi koordinat sisteminde ve 55100184 taşınmaz zemin no ile konumlanmaktadır. Bölge genelinde orta ve yüksek seviyesine sahip kişiler ikamet etmektedir. Değerleme konusu taşınmaz ,Canbalı Mahallesi,422 Sokak, Villapark Sitesi, A Blok 2.Kat D:10 Karacabey/BURSA postta adresinde yer almaktadır.Taşınmaz 562 Ada,29 parsel tapu kütüğüne her ne adar Asa ?olarak işli de olsa mahalinde A ve B Bloklu, bir zemin, iki normal katlı betonarme tarzda inşaa edilmiş bina ve iki katlı villalar bulunmaktadır. Blok giriş kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum doğramadan imal edilmiş olup merdivenleri mermer kaplıdır. Pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiştir.Bina dış cephesi dekoratif strafor uygulaması ile kaplı olup üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunup onaylı mimari projesine göre asansör bulunmamaktadır.Daire giriş kapısı çelik kapı olup daire iç kapıları amerikan panel kapıdır. Oda, salon zeminleri laminant parke kaplı olup ıslak zeminleri ,seramik döşelidir. Mutfak dolabı ve tezgahı mevcut olup keşif tarihinde boş durumdadır Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde yapılan incelemede taşınmaza ait 2022/570-571 nolu dosyası bulunduğu;- 22.04.2015 tarih 127 nolu yapı kullanma izin belgesi almış olduğu;- 25.11.2011 tarih 5709 nolu yapı ruhsatı almış olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz, mimari projesine göre yaklaşık 146,00 m2 alanlı meskendir.'' şeklinde bildirilmiştir.

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün e-imar uygulamasında yapılan

incelemede, taşınmaz, E=0,80,Yençok=9,50 m olduğu ve “ Konut”Alanında yer aldığı şifahen öğrenilmiştir

Kıymeti : 3.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Karacabey 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/07/2024 tarih ve 2024/421 esas sayılı dosyasında İHTİYATİ TEDİR vardır

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:39

20/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.