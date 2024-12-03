Örnek No:55*

T.C.

KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi 1400 Ada 10 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Onbir Katlı Betonarme Apartman ve Arsası olan, Zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm numaralı, Mesken bağımsız bölüm nitelikli taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında "6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır" şeklinde, "İmar düzenlemesine alınmıştır" şeklinde, "İstanbul Anadolu 24. Sulh Hukuk Mahkemesi tereke tespit davası açılmıştır" şeklinde şerhler bulunmaktadır. Tereke tespit davası ile ilgili olarak mahkemesi ile yapılan yazışmada tapu kaydındaki şerhin satışa engel teşkil etmediği ve şerhin kaldırıldığı bildirilmiştir.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi

Yüzölçümü : 2.714,58 m2

İmar Durumu: Parsel Emsal: 1.50, Yençok: 30.50 m olan Konut Alanındadır.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:45

28/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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