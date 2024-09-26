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        T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2024 - 00:00
        T.C.
        KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/66

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Aşağıda dosya numaraları ve taşınmaz bilgileri yazılan taşınmazların, Karabük Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarınca İLAN olunur.
        Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir.19/03/2024

        KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ:


        2024/66 Esas Karabük İli, Merkez İlçesi, Soğuksu Mah. 639 Ada 2 Parsel 19/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094579
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