T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/110 Esas



Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır.

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Sivas İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın14. maddesi gerdeğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği, Açılacak davalarda husumetin Sivas İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerektiği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği, Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 25/10/2024 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 08/09/2024

2024/110 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Turnalı köyü 102 ada 201 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri;

MEHMET ARSLANTAŞ

2024/111 esas

Sivas İli Kangal İlçesi Hamal köyü, 101 ada 124 parsel sayılı dava konusu taşınmazın tapu malikleri;

ALİ UĞUR, ALİ UĞUR, ALİ UĞUR, ALİ İZZET UĞUR, ARİFE GÖLBAŞI, AYŞE UĞUR, BAYRAM UĞUR, CEMAL KARADAĞ, ÇİÇEK UĞUR, DOĞAN UĞUR, DÖNDÜ UĞUR, DÖNDÜ UĞUR, DÖNE UĞUR MUCUK, ELİF YİĞİT, GÜLCİHAN UĞUR, HATİCE AĞTOPRAK, HÜSEYİN KARADAĞ, HÜSEYİN UĞUR, HÜSEYİN UĞUR, İMAM UĞUR, İNSAF UĞUR, KEZİBAN KARADAĞ, MUSTAFA UĞUR, MUSTAFA UĞUR, MÜSLÜM UĞUR, SAADET KOÇAK, SANİ UĞUR, SEVİM BOLATTAŞ, SULTAN TEKİN, TAMAM KOÇAK, TAMAM UĞUR YEŞİLÇİMEN, TUNCAY UĞUR, YUSUF UĞUR, ZEYNEP HARDAL