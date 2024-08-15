T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KALE(DENİZLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/454 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
13/08/2024
Davacı Ayşe ALDAM ile Gaip Hilmi ALDAM arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Denizli ili Beyağaç ilçesi Sazak Mah. Cilt No:29 Aile Sıra No:20 Sıra No:17'de Nüfusa kayıtlı Ahmet ve Fatmana'dan olma Hilmi Aldam'ın sağ olup olmadığı ve Hilmi'yi bilen tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/454 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ahmet ve Fatmana'dan olma Hilmi Aldam hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 22288684000
ADI SOYADI : HİLMİ ALDAM
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : FATMANA
DOĞUM TARİHİ : 07/04/1965
DOĞUM YERİ : KALE