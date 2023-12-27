T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.21/12/2023

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2023/354 Adıyaman İli Kahta İlçesi Akdoğan köyü/mahallesi 130 ada 50 parsel EMİNE YAŞAR

HURİYET YAŞAR

MEHMET YAŞAR

SULTAN YAŞAR 18/04/2024 2023/355 Adıyaman İli Kahta İlçesi Akdoğan köyü/mahallesi 125 ada, 58 parsel CELAL YERLİ

EMİNE YERLİ

KİRAZ SÜREN

MEHMET YERLİ

MUHİTTİN YERLİ

MUSTAFA YERLİ

NAZİME ÖZTÜRK

NESRİYE YERLİ

REMZİYE YERLİ 18/04/2024