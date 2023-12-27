T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.21/12/2023
|Dosya no
|Mahalle
|Ada ve Parsel no
|Tapu Maliki
|Duruşma Günü
|2023/354
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Akdoğan köyü/mahallesi
|130 ada 50 parsel
|EMİNE YAŞAR
HURİYET YAŞAR
MEHMET YAŞAR
SULTAN YAŞAR
|18/04/2024
|2023/355
|Adıyaman İli Kahta İlçesi Akdoğan köyü/mahallesi
|125 ada, 58 parsel
|CELAL YERLİ
EMİNE YERLİ
KİRAZ SÜREN
MEHMET YERLİ
MUHİTTİN YERLİ
MUSTAFA YERLİ
NAZİME ÖZTÜRK
NESRİYE YERLİ
REMZİYE YERLİ
|18/04/2024