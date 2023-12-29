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        T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO :2023/454 Esas
        Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Kahta İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin;Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre ilan olunur.22/12/2023
        İLİ : Adıyaman


        İLÇESİ : Kahta


        MAHALLE/KÖY : Akdoğan köyü


        PARSEL : 105 parsel


        ADA :127 ada


        YÜZ ÖLÇÜMÜ : 332,64 m2


        MALİK :ABUZER KARAKAYA (TCKN:11890133212)
        :GÜLHAN ÜZÜMCÜ (TCKN: 22828082440
        :MUSTAFA KARAYA (TCKN:11887433386)
        :ŞERİFE DÜŞTÜ (TCKN: 19597176432)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958215
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