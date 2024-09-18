T.C.

KAHRAMANMARAŞ

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/360 Esas

İLAN



Davacı , SEDA BOZDAĞ ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Fen Bilirkişisi Hakan ATAKAN'ın 12/05/2024 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu;

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Dereli Mahallesinde A harfi ile gösterilen taşınmazın doğusu yol ve ötesi Sarıkaya mahallesi 106 ada 58 parsel nolu taşınmazın, batısı Dereli mahallesi 9549 ada 60 parsel sayılı taşınmaz, kuzeyi Dereli mahallesi 9549 ada 64 nolu taşınmazı, güneyi Dereli mahallesi 9549 ada 84 nolu taşınmaz ile ötesi Sarıkaya mahallesi 106 ada 57 parsel ile çevrili olduğu, yüzölçümünün=1060,66 m² olan ev ve bahçe olarak kullanılan taşınmaz hakkında davacı Tahir ve Nuran kızı, 29/03/195 doğumlu, 31633694588 TC kimlik numaralı SEDA BOZDAĞ'ın zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/360 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.