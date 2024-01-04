T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/113 Esas- Davacı , ABDULKADİR ZARİFOĞLU ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Fen Bilirkişisi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesi 101 ada. 1 parsel numaralı orman parselinin sınırları içerisinde kalan keşif tarihi itibariyle meyve bahçesi olarak kullanılan 1273,07 m² yüzölçümlü taşınmaz hakkında Davacı Ökkeş ve Aliye oğlu 01/01/1957 doğumlu, 33901619002 TC nolu ABDULKADİR ZARİFOĞLU'nun zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/113 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.