T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı GELİR İDAREİ BAŞKANLIĞI ile Davalı ABDİ ERKAN YÜZBAŞI (T.C 39664427304) ve MUHARREM HAKAN YÜZBAŞI (T.C 39679426804) arasında mahkememizde görülen davalı Muharrem Hakan Yüzbaşı'nın Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 9950262797 numaralı vergi kimlik numaralı mükellefliği nedeniyle mükellefin 04/09/2019 tarihi itibariyle Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne vadesi geçmiş ve ödenmesi gereken 207.518,59.-TL vergi borcu bulunması nedeniyle Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında: Kahramanmaraş 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/9 Esas sayılı dosyasında Alınan 26/10/2020 tarihli bilirkişi raporunda; 1- 46 AE 264 plakalı, TMAJ3812HFJ076426 şasi nolu, HYUNDAİ marka, TUCSON — 1,6 T-GDI ELITE DCT 4X4 tip ve 2015 model aracın 2.el piyasa değerinin 290.000 TL olduğu, 2- 46 ABE 034 plakalı, WDD2130401A390740 şasi nolu, MERCEDES-BENZ marka, E 180 1,6 EXCLUSİVE 9G-TRONİIC tip ve 2017 model aracın 2.el piyasa değerinin 660.000 TL olduğu, 3- 46 AE 583 plakalı WVWZZZ3CZGE514376 şasi nolu, VOLKSWAGEN marka, CC 1,4 TSI BMT 150 EXCLUSİVE DSG Tip ve 2016 model aracın 2.el piyasa değerinin 320.000 TL olduğu, 4- 46 ABL 071 plakalı, VF37UBHY6JJ684258 şasi nolu, PEUGEOT marka, PARTNER TEPEF ACTIVE 1,6 BLUEHDI 100 ve 2018 model aracın 2.el piyasa değerinin 155.000 TL olduğu görüş ve kanaatine varıldığı, alınan 02/06/2021 tarihli raporda;Dava konusu 46 HY 170 plakalı, VF77N9HTCBJ593289 şase numaralı, CITROEN- BERLİNGO aracın dosya içerisindeki bilgiler ve yapılan araştırmalar neticesinde; aracın 26/07/2019 tarihindeki değerinin, Araç satış Sözleşmesine göre 39.301 TL (otuzdokuzbinüçyüzbir) olacağı, serbest piyasa koşullarındaki hesaplamalara göre 63.000 TL (altmışüçbin) olacağı, kanaatine varılmış olup,Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 25/09/2025