T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/447 Esas



Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mahallesi Güneyi 119 ada 1 parsel, Kuzeyi 121 ada 1 parsel, Doğusu yol ve akabinde 136 ada 1 parsel, Batısı yol ve akabinde 120 ada 3 parsel sayılı tapusuz taşınmazının kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.