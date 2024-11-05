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        T.C. KAHRAMANKAZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00
        T.C. KAHRAMANKAZAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/780 Esas Tereke

        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize SÜLVİYE KÜÇÜKYILMAZ açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü: 14/01/2025 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115004
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