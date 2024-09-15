T.C. KAHRAMANKAZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KAHRAMANKAZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/781 Esas

DAVACI :TEİAŞ

DAVALI : UĞUR KUBAT, Hayri ve Necmiye oğlu 17/01/1978 doğumlu, 143*****484 TC kimlik numaralı

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresteki binanın kapılarının ve pencerelerinin yıkıldığı, binanın etrafının çevrili olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/10/2024 günü saat: 12:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.