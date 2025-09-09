Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/142 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/142 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mah, 3001 ada, 8 parselde kayıtlı, ana taşınmaz yüzölçümü 1.344,81, 1/31 arsa paylı, ana taşınmaz niteliği 9 katlı betonarme apartman ve arsası olan, 3. Kat / 11 Nolu Mesken nitelikli taşınmazın tamamı borçlu S.U. adına kayıtlı olup, tamamı satışa konudur.

Adresi : Adalet Mahallesi 1586/17 Sokak No:8, Amora Evleri Kat:3 Daire:11 Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 1.344,81 m2 ana taşınmaz üzerinde yer alan brüt 138.00 m² alanlı meskendir.

Arsa Payı : 1/31

İmar Durumu :Bayraklı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/05/2024 tarih 3048814 sayılı yazısında; " İzmir İli Bayraklı İlçesi Salhane Mahallesi 3001 ada 8 parsel sayılı gayrimenkul, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu İzmir 7. İdare Mahkemesinin 08.03.2024 tarih 2023/569 Esas, 2024/236 sayılı kararı ile dava konusu imar planının iptaline karar verilmiş olup imar durumu bilgisi verilememektedir." belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.170.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : ... KM ne çevrilmiştir. 14/09/2022 tarih, 22213 yevmiye. Beyan : AT...KM ne çevrilmiştir 14/09/2022 tarih, 22213 yevmiyeli. Beyan : Yönetim Planı : 15/05/2013 - 16/05/2013 tarih, 5653 yevmiyeli ve tapu kaydında bulunan diğer şerhler.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 14:35

05/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.