Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/284 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/284 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Narlıdereİlçesi, 2.İnönü Mah, 8041 ada, 1 parselde kayıtlı, C12 blok, 8. Kat, 32 Nolu Mesken.

Adresi : 2.İnönü Mahallesi, Muzaffer Sokak, Kardelen Apt. No;11 C12 Blok Kat 8 D:32 Narlıdere / İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 44.735,18 m2'dir

Arsa Payı : 100/58020

İmar Durumu : Narlıdere Belediyesinin20.05.2024 tarihli imar durumunda1/1000 ölçekli imar planında , Gelişmekte Konut Alanında” yer almakta olup ayrık nizamda E.1.25 yapılaşma koşullu olduğu belirtilmiş ve mevcut konutlara ait yapı ruhsatları ile yapı kullanma izin belgeleri gönderilmiştir.

Kıymeti : 3.835.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

1- AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.

2- AT BU PARSEL LEHİNE KROKİDE (A) İLE GÖSTERİLEN 902 M2 LİK KISIMDA 8043 ADA 1 PARSEL ALEYHİNE DRENAJ HATTI İRTİFAK HAKKI

3- Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:35

23/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.