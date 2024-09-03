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        T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 04.09.2024 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2024/311 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/311 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İzmir ili Karabağlar ilçesi, Karabağlar Mahallesi, 31284 ada 1 parsel, 147.00m2 yüzölçümlü ve Arsa nitelikli taşınmazdır. Borçlunun 1/4 hissesi satışa konudur.
        Zemin kat mesken 96.00m2 net, 1. Kat mesken 123m2 net, 2. Kat 123 m2 net alan, 3. Kat mesken 123m2 net alan (%50 yıpranma payı), 4. Kat mesken ruhsatız 123m2 net alan (%50 yıpranma payı) olmak üzere yapının toplam net alanı 588m2’dir.
        Adresi : Aydın Mah. 4309 Sokak No:21 Karabağlar/ İZMİR
        Yüzölçümü : 147 m2
        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli 4. Etap Karabağlar Günaltay Mahalleleri Uygulama İmar Planında bir kısmının 5.00 metre ön bahçe mesafeli E:2.50 Yen çok 10 kat konut alanında, bir kısmının da yol gövdesinde kalmakta olduğu ve İmar Kanunu'nun 18.maddesi hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, konu parselin kentsel dönüşüm alanında kalmadığı belirtilmiştir.
        Kıymeti : 2.625.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Beyan : Diğer (Konusu : Hüseyin Leylek in veraset ilişiği kesilmiştir.) Tarih : 01/08/2023 Sayı : 320616 -01/08/2023 tarih ve 26450 yevmiye sayılıve tapu kaydında bulunan diğer haciz şerhleri
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:30
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        Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:30
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        Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:30

        26/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02084111
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