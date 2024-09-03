T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1021 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1021 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi, 40008 ada, 1 parselinde 9292,80 m2 (satışa konu daire brüt 80 m2, net 69 m2'dir) yüzölçümü ve “48 Katlı Betonarme Bina ve Arsası” cinsli taşınmazda tesis edilen kat mülkiyetine göre, 85/39294 arsa paylı, 7. kat 5 bağımsız bölüm numaralı konutun tamamı satışa konudur.

Adresi : Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, Folkart Towers No: 41 Kat: 7, Daire: 5 Bayraklı/İZMİR

Yüzölçümü : 9.292,80 m2

İmar Durumu :18.02.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) dahilinde kalmakta olup, TAKS:0.40, KAKS:3.50, AYRIK NİZAM, HMAX SERBEST yapılaşma şartlarına sahiptir. Merkezi İş Alanı (MİA): Her türlü ticaret, çarşı, büro, iş hanı, ticaret depolama, banka, sigorta, çok katlı mağaza ve eğlence yerleri, konut ve çok katlı taşıt parkı yer alabilir. Konut kullanımı, yapı inşaat alanının 1/3'in den fazla olamaz.

Kıymeti : 6.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydının şerh/beyan/irtifak hakları hanesinde; “Yönetim planı tarihi:18.03.2014”, “Yönetim planı değişikliği tarihi:17.06.2016”, “Yönetim planı değişikliği tarihi:25.01.2017”, “Yönetim planı değişikliği tarihi:06.07.2017”, “Yönetim planı değişikliği tarihi:24.12.2018” beyanlar

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 14:35

23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.