T.C.

İZMİR

6. TÜKETİCİ MAHKEMESİ



Sayı :2019/419 Esas

Konu : Bilirkişi Raporunun İlanen Tebliği Hk.

25/11/2024

İ L A N



DAVACI : MURAT KIDAK

DAVALI : GÖKHAN TEOMAN



Davacı tarafından davalı aleyhine açılantapu iptali ve tescil davasında;

Mahkememizce bilirkişi raporu davalının belirtilen adresine tebligat çıkarılmış olup, adres yetersizliğinden dolayı tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından,

Mahkememizce bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Tebliğin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağına,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edilmediği taktirde, bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının karar verileceği hususunun ihtar edilmesine.

Bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25.11.2024