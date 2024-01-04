Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2018/1 Esas


        DAVALI : ÜMÜT ZORLU (T.C.162*****294)


        Davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarafınıza açılan davada bilinen adresinizde tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
        Dahili dava dilekçesi ve bilirkişi raporu ilanen tebliğ edilmiş sayılarak bilirkişi raporuna karşı 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962275
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu