        T.C. İZMİR 5.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.08.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2017/253

        MİRASÇI : BERNA EGİN HEINISCH-TC:27463830586
        ERZENE MAH. 77 SK. 27/2 SERA APT. Bornova/İZMİR


        Davacı ZİFER EGİN ile Davalı KAYA MUSAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit davası nedeniyle
        Mirasçı Berna EGİN HEINISCH'a davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden duruşma gününü bildirmek ve davaya takip etmeyeceği hususunda ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
        Duruşma günü: 25/11/2025 günü saat:10:55'de atılı bulunup mütevefa Zifer EGİN mirasçısı olarak davayı takip edip etmeyeceği hususunda ilandan itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize bildirimde bulunmanız hususunun tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02285920
        Yazı Boyutu