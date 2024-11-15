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        T.C İZMİR 5.SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.11.2024 - 00:00
        T.C İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İLAN

        Mahkememizin 2023/2450 Esas sayılı dosyasında; davaya konu Mithatpaşa Mah. Mithatpaşa Cd. No:513 Konak/İZMİR adresinde bulunan Onur apt 4 nolu bağımsız bölüm maliki Ziynet ÖZAKAT mirasçısı olarak davalısı olduğunuz apartmana yönetici atanması istemli dava açılmış olup bu hususta duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebliğ olunur. İlan Muhatabı: HAKAN ÖZAKAT, T.C. No: 20807243950, Nejat ve Ziynet'den olma, 24/03/1964 doğum tarihli.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122783
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