T.C İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



İLAN

Mahkememizin 2023/2450 Esas sayılı dosyasında; davaya konu Mithatpaşa Mah. Mithatpaşa Cd. No:513 Konak/İZMİR adresinde bulunan Onur apt 4 nolu bağımsız bölüm maliki Ziynet ÖZAKAT mirasçısı olarak davalısı olduğunuz apartmana yönetici atanması istemli dava açılmış olup bu hususta duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebliğ olunur. İlan Muhatabı: HAKAN ÖZAKAT, T.C. No: 20807243950, Nejat ve Ziynet'den olma, 24/03/1964 doğum tarihli.