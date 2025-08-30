T.C. İZMİR 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İLAN



T.C. İZMİR 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/253

MİRASÇI : BERKANT EGİN -TC:27460830640

KADINLAR DENİZİ MAH. 546 SK. NO: 1/23 HAZAL KÜTAHYALILAR SİTESİ, Kuşadası/AYDIN



Davacı ZİFER EGİN ile Davalı KAYA MUSAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit davası nedeniyle

Mirasçı Berkant EGİN'e davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden duruşma gününü bildirmek ve davaya takip etmeyeceği hususunda ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma günü: 25/11/2025 günü saat:10:55'de atılı bulunup mütevefa Zifer EGİN mirasçısı olarak davayı takip edip etmeyeceği hususunda ilandan itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize bildirimde bulunmanız hususunun tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27.08.225