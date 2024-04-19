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        T.C. İZMİR 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.04.2024 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.43891426-2023/467-Ceza Dava Dosyası

        19.04.2024

        İLAN METNİ


        Tehdit suçunu işleyen Yaşar ve Nafiye oğlu, 17/11/1979 Aşkale doğumlu MAHİR ÖLMEZ hakkında, Müşteki sanıkların karşılıklı tehdit suçunu işlediklerine ilişkin soyut iddiaların dışında mahkumiyete elverişli maddi delil bulunmadığından CMK'nın 225/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATLERİNE,
        Basit yargılama usulü uygulanan bu dosyada tarafın yokluğunda duruşma yapılmaksızın verilen iş bu karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize itiraz edebileceği, veya bulunduğu ceza infaz kurumuna ve zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle, süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise mahkememizce duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağına dair dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda karar verildiği hususu İLANAN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02020460
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