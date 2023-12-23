İ L A N

Sayı :2022/336 Esas 18/12/2023

DAVALI : ERHAN BALKAN - 63004144866 Alican Lokantası Mithatpaşa Caddesi No:377/B Güzelbahçe/ İZMİR

T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Davacı, ZELİHA BALKAN ile Davalı, ERHAN BALKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle), Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli), Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle; Mahkememizce ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir."Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, geçerli bir özür bildirmeksizin duruşmaya gelmediğiniz takdirde tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği davaya bir tarafın gelmesi ve davaya devam etmek istemesi halinde davaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği ve gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, duruşmanın bırakıldığı 07/02/2024 tarihinden önce mahkememize bilgi verilmesi rica olunur."