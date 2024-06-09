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T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/39 Esas

DAVALI : ALİ BELKAVAK (T.C:26269044968)



Davacı Nevin Belkavak tarafından aleyhinize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ali Belkavak'a tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olunup; Tahkikat Duruşma günü : 06/09/2024 günü saat:10:30'da HMK' nun 144. Maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özür bildirmeksizin duruşmaya gelmediğiniz takdirde davanın takip edilmemesi dosyanın işlemden kaldırılabileceği, yokluğunuzda tahkikat duruşmasına geçileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; tahkikatın sona ermesi halinde sözlü yargılama ve hüküm duruşması aşamasına geçileceği, sözlü yargılama ve hüküm duruşması için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tarafınıza davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.