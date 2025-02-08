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        T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.02.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/449 Esas

        Davacı maliye hazinesi tarafından davalı Ahmet Bozdağ aleyhine açılan tapu kaydındaki şerhin terkini istemi ile açılan davada davalı Ahmet Bozdağ'ın cevap dilekçesinde açmış olduğu karşı dava dilekçesinde buca İlçesi Kaynaklar Mah. 52188 Ada 72 Parselin imar ihyaya dayalı olarak TMK 713 ve devam maddeleri gereğince kendi adına tescilini talep ettiğinde bu parsel üzerinde üstün hak iddiasında bulunan 3. Kişilerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaatta bulunması ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02170347
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