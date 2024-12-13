T.C.

İZMİR

17. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.32521533-2023/164-Ceza Dava Dosyası 11.12.2024

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Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından sanık; Mehmet Sait ve Fatma oğlu, 15/04/1988 Iğdır doğumlu İlyas NART'ın Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan TCK.nun 85/2 maddesi gereğince 24.300,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın Raz Muhammedve Merheme oğlu, 2003 Afganistan doğumlu müşteki Emirşah Hal MUHAMMED'e tebliğ edilemediği, müşteki Emirşah Hal MUHAMMED'in mahkememiz dosyasında beyan ettiği açık adresinin bulunmadığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışmada şahsın hudut kapılarından herhangi bir giriş çıkış kaydına rastlanmadığının belirtildiği ve mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.