T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/22 TEREKE

MİRAS BIRAKAN : ÖMER KASAP -29206951992 T.C. Kimlik numaralı



Muris Ömer Kasap'a tereke teslimi istemli dava açılmıştır. Muris Ömer Kasap'ın alacaklılarının ve borçlularının 1 ay içerisinde alacaklarını ve borçlarını bildirmek üzere İzmir 16. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz ilanen tebliğ olunur.